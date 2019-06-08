Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2023 года закон об освобождении от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, пишет «РИА Новости». Документ, принятый Госдумой в мае, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее послабление действовало до 1 января 2017 года, затем его продлили до 1 января 2019 года. То есть в настоящее время оно не действует, уточняет телеканал «Звезда».

Пока около 50% владельцев недвижимости в Крыму и Севастополе смогли перерегистрировать свое право на недвижимость в связи со сложностью перехода на российское законодательство и отсутствие соответствующей технической документации для проведения кадастровых работ.

Продление беспошлинной регистрации должно способствовать окончательной интеграции Крыма и Севастополя в правовую и экономическую систему России.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку недвижимости на Крымском полуострове среди россиян продолжает расти. Доля москвичей по приобретению жилья составляет 40%.