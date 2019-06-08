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Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму
08 июня 2019, 03:24 • 29 • Политика
Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2023 года закон об освобождении от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, пишет «РИА Новости». Документ, принятый Госдумой в мае, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее послабление действовало до 1 января 2017 года, затем его продлили до 1 января 2019 года. То есть в настоящее время оно не действует, уточняет телеканал «Звезда».
Пока около 50% владельцев недвижимости в Крыму и Севастополе смогли перерегистрировать свое право на недвижимость в связи со сложностью перехода на российское законодательство и отсутствие соответствующей технической документации для проведения кадастровых работ.
Продление беспошлинной регистрации должно способствовать окончательной интеграции Крыма и Севастополя в правовую и экономическую систему России.
Ранее сообщалось, что спрос на покупку недвижимости на Крымском полуострове среди россиян продолжает расти. Доля москвичей по приобретению жилья составляет 40%.
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