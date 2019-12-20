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Путин прочел лидерам СНГ часовую лекцию о начале Второй мировой

20 декабря 2019, 20:39  •  100 • В России

Накануне пресс-конференции Путин был настолько захвачен идеей написать статью о причинах и начале Второй мировой войны, что даже пообещал познакомить коллег-президентов постсоветского пространства с собранными материалами. В президентской библиотеке в Санкт-Петербурге для них собрали выставку документов «1939 год. Начало Второй мировой войны», на которой среди массы артефактов были представлен Договор Молотова-Риббентропа и дополнительные протоколы к нему.

Но перед тем, как пригласить собравшихся на неформальный саммит СНГ Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Александра Лукашенко, Эмомали Рахмона, Игоря Додона и Гурбангулы Бердымухамедова на выставку, Путин решил лично прочесть им подробнейшую лекцию о причинах войны и мнениях политиков 30-х годов об этом этапе.

- Я хочу статью написать об этих событиях, - пояснил Путин. - Попросил собрать материалы, теперь их надо издать отдельной книгой.

Лекция президента России продлилась ровно час — с многочисленными цитатами из когда-то секретных документов, из архивов Германии, захваченных Красной армией, из переписки политиков и бесед Гитлера со своими министрами.

- Из высказываний фюрера в 1938 году следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы — с помощью высылкой их из европейских стран в «колонии» в Африке, фактически на вымирание, - цитировал Путин. - Это первый шаг к геноциду еврейского народа и тому, что мы сейчас называем Холокостом. Что на это ответил посол Польши? Он написал своему министру: «Тут я ответил, что если это произойдет, то мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве».

Президенты внимательно слушали.

- Я бы хотел на все это обратить внимание в связи с резолюцией Европарламента, - читал Путин высказывания лидеров США, Англии, Франции, благодаривших СССР за победу над Германией. - Рузвельт писал Сталину «Непрерывные усилия Красной армии обеспечивают достижение нашей цели». Мы никогда не забудем подвига наших отцов, но хотелось бы, чтобы наши коллеги на Западе это тоже знали. Не хотят слушать нас, пусть послушают своих авторитетных политиков.

Путин прочел лидерам СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.

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