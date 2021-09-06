Путин призывает японцев сотрудничать на островах, японцы хотят заполучить сами острова

Токио хочет изъять граждан Японии на Курилах из-под российского законодательства и ввести экстерриториальный режим

То, что из затеи затащить японцев на Курильские острова, дать им возможность там зарабатывать и понизить градус противостояния по навязанной японской стороной «территориальной проблеме», ничего не выйдет, автор этих строк и другие специалисты по Японии говорили давно.

Соглашаясь на «совместную деятельность», японские политики преследуют иную цель. В переведенной на русский язык пропагандистской книжке «Вехи к заключению мирного договора между Японией и Россией» цель изложена прямо: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская – всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии; затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии… (подчёркнуто мною. – А.К.).

Трудно понять настойчивость, с какой российские чиновники приглашают жителей Страны восходящего солнца на острова, в отношении которых в Японии приняты законы, устанавливающие там «японский суверенитет».

Предполагается, что для бизнеса на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов. Первоначально давалось понять, что эти льготы и стимулы в первую очередь предназначены для японских компаний. Затем, после критики такого подхода, правительственные чиновники стали говорить, что льготами могут пользоваться и российские инвесторы, и инвесторы других стран.

Это очень не понравилось в Токио. Там в приходе на Курилы иностранных инвесторов, особенно китайских, видят опасность для своей позиции о «принадлежности островов Японии». В ход пошли протесты и представления.

Правительство Японии заявило, что считает особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, противоречащим позиции Токио по этим территориям. Об этом заявил в 6 сентября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като. «Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам, а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности... Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне… Совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции».

По сути, это ответ Токио на предложения Путина.

Поясним ситуацию с «ущемлением японской юридической позиции». Японская сторона постоянно утверждает, что президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ при визите российского лидера в Японию в 2016 году договорились якобы о том, что совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах будет осуществляться «без ущерба юридическим позициям двух стран». Исходя из этого, японское правительство и японские пропагандисты требуют от Москвы для японских компаний и их персонала изъятия их из-под российского законодательства и установления для них режима экстерриториальности на Курилах.

Между тем автор этих строк и миллионы российских телезрителей помнят, как помощник президента Юрий Ушаков разъяснял российским журналистам в Токио по итогам переговоров Путина и Абэ в декабре 2016 года, что совместная хозяйственная деятельность на Курилах будет осуществляться только на основе российского законодательства. Этой позиции до сегодняшнего дня придерживается и МИД РФ, руководители которого не раз разъясняли японскому правительству, что ни о каком «особом юридическом режиме» на Курилах речь идти не может. Сергей Лавров на днях повторил эту принципиальную позицию.

Пока японские правительственные чиновники составляют протесты и делают представления российскому правительству, многие здравомыслящие японцы предлагают успокоиться и сотрудничать с северным соседом на взаимовыгодной основе. В частности, отмечается, что «Японии не помешают поставки энергоресурсов из России».

«В этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России», – написал пользователь Интернета под ником a_k. Другой комментатор считает, что, работая на Курилах, можно «приучить» (хорошо, что не приручить!) русских к японским товарам. «Вот и хорошо! Пусть русские привыкают к нашим товарам и услугам. Пусть больше покупают японское!» – подчеркнул ahg. С ним согласен еще один из комментаторов: «Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем!» Это уже созвучно призыву японской проправительственной организации «Ампокэн» тихой сапой через совместную хозяйственную деятельность подводить местное население Курильских островов к согласию передать острова под японское управление.

Однако немало в Японии и тех, кто предлагает продолжать усиливать давление на Москву. Они предупреждают, что с приходом иностранных инвестиций на Курилы возможность их возвращения становится еще менее вероятной. «Япония и сама не должна инвестировать в северные территории и должна выступать против инвестиций, например Китая и Южной Кореи, накладывая на них санкции!» – пишет пользователь roi.

При попустительстве японского да и, как я считаю, российского правительства сайты японских информационных агентств заполняются призывами «отбить северные территории войной». Особенно часто они появляются в виде комментариев «простых японцев» в крупном агентстве Yahoo News Japan. Так, например, пользователь Yuu заключил, что Токио сможет вернуть «северные территории», только начав войну, в противном случае придется «терпеть унижение». А комментатор под ником Tsu призвал Японию «начать действовать безжалостно».

Мы помним, как безжалостно вели себя отцы и деды этих провокаторов по отношению к народам захваченных японцами стран. Следовало бы донести до них рассекреченные ФСБ России документы, посвященные суду над японскими преступниками в белых халатах, создававших путем экспериментов над людьми бактериологическое и химическое оружие.

«Совместная хозяйственная деятельность» с Японией на российских Курилах, мягко говоря, не имеет для России перспективы. Абсурдно полагать, что Токио будет без задней мысли и планов отторжения наших островов поощрять свои компании развивать российские территории.