|
Путин призывает равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля
19 июня 2020, 11:00 • 78 • Аналитика
Владимир Путин написал один из самых важных текстов в своей жизни — за последние годы в один ряд с ним можно поставить только "крымскую речь" 17 марта 2014 года, а из более ранних — выступление в Мюнхене в феврале 2007-го. Нынешний текст не станет речью — статья под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вышла в американском журнале The National Interest.
Пересказывать ее сложно — в ней все имеет значение, и, несмотря на немалый объем, она легко читается. Да, она адресована прежде всего Западу, но очень важна и для нас самих. Потому что дает стройный взгляд на причины возникновения Второй мировой и ее уроки, а с этим тоже большие проблемы даже у многих наших сограждан. Но Путин говорит не только об этом, но и о том, как попытка переписать историю войны может привести к новой трагедии. И рассказывает, какой механизм помогает предотвратить новую глобальную катастрофу.
Статья одновременно и эмоциональная, и насыщенная фактами — в том числе действительно малоизвестными даже для многих специалистов-историков. Например, Путин говорит, что "в сентябре 1939 года советское руководство, согласно договоренностям с Берлином, имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого", потому что СССР "до последней возможности стремился избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на стороне Германии". В итоге реальное соприкосновение советских и немецких войск произошло гораздо восточнее оговоренных в секретном протоколе рубежей, не по Висле, а примерно по "линии Керзона".
То есть СССР ограничился возвращением западно-украинских и западно-белорусских земель — и Путин приводит слова бывшего английского премьер-министра Ллойда Джорджа: "Русские армии заняли территории, которые не являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой мировой войны. <…> Было бы актом преступного безумия поставить русское продвижение на одну доску с продвижением немцев".
Концепция Путина четкая и ясная: Вторая мировая не началась внезапно, спусковым крючком к ней стал не пакт Молотова — Риббентропа, а Мюнхенский сговор западных держав с Гитлером в августе 1938-го. А еще более глубокой причиной был Версаль, то есть итоги Первой мировой и выстроенная после нее международная система. Выстроенная, кстати, без СССР и во многом против Советского Союза, но в первую очередь против Германии:
А созданная для обеспечения долгосрочного мира Лига Наций, саму идею которой Путин называет прогрессивной, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. Потому что в ней доминировали державы-победительницы — Великобритания и Франция, а неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности не были услышаны: например, "были проигнорированы предложения заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии".
С согласия Лиги Наций произошло и расчленение Чехословакии после Мюнхенского сговора, за которую вступился только СССР. И Москва сделала после этого единственно правильные выводы:
Путин делает, по сути, те же выводы, к которым пришел и Сталин после раздела Чехословакии:
"Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга. Именно в этом заключалась западная политика "умиротворения".
Действия советского руководства в этих условиях, в том числе и решение о пакте с Германией, были единственно правильными — они исходили из реальных угроз, причем угроз войны на два фронта, с Германией и Японией:
"Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз.
Пакт Молотова — Риббентропа давно рассекречен, а что хранится в западных архивах? Например, в английских? Путин не говорит прямо о полете заместителя Гитлера Рудольфа Гесса в Великобританию весной 1941-го, но имеет ввиду в том числе и этот эпизод:
Заодно Путин напоминает и о том, что "Гитлер раз за разом пытался втянуть СССР в противостояние с Великобританией, однако советское руководство не поддалось на эти уговоры" — и это тоже исторический факт, о котором предпочитают не вспоминать те, кто выставляет Советский Союз виновником войны. И вместо того, чтобы признать ключевое значение Мюнхенского сговора или рассекретить все материалы о беседах с Гессом, пытаются гнуть все ту же линию: во всем виноваты Гитлер и Сталин. То есть проводить ревизию истории, которая может иметь очень серьезные последствия.
Путин откровенно негодует (точно так же, как в другом месте статьи, где он называет подлостью и предательством глумление над памятью, будь то снос памятников или героизация пособников нацистов), когда пишет о том, что произошло в прошлом году:
А ведь сама европейская интеграция и все европейские структуры, включая Европарламент, стали возможны "только благодаря урокам, извлеченным из прошлого, его четким правовым и политическим оценкам", напоминает Путин:
"И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы".
Это не угроза со стороны России — это напоминание о том, что, коверкая, демонтируя общее прошлое, можно лишиться будущего.
При этом европейское будущее зависит на самом деле не от самой Европы — а от всей выстроенной по итогам Второй мировой системы международных отношений. Именно ей, Ялтинской системе, и посвящена заключительная часть путинской статьи.
Путин называет послевоенную систему "квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий" и говорит, что Сталин, Рузвельт и Черчилль "проявили огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира":
То, что холодная война не переросла в третью мировую, Путин называет убедительным подтверждением эффективности Ялтинской системы, которую необходимо использовать и сегодня.
Поэтому Путин называет безответственными призывы отменить право вето постоянных членов Совбеза ООН, то есть превратить ООН в Лигу Наций — "собрание для пустых разговоров, лишенное каких‑либо рычагов воздействия на мировые процессы; чем все закончилось, хорошо известно".
Но как же жить в эпоху перемен? Ведь Путин сам пишет о том, что меняется все — от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. И напоминает, что "в минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии". То есть война неизбежна, а послевоенная система не работает?
Нет, пишет Путин — и снова отдает дань уважения "Большой тройке":
Но чтобы эти предохранители работали, а система совершенствовалась (Путин не говорит менялась, хотя тут уместен термин "перестраивалась"), "сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее".
То есть Путин предлагает Си Цзиньпину, Трампу, Макрону и Джонсону подняться на уровень Сталина, Рузвельта и Черчилля, напоминая о том, что они уже дали согласие на его предложение о проведении в этом году первой в истории встречи "Большой пятерки" (высказанное им в январе в Иерусалиме). Путин пишет, что рассчитывает, что "такая очная встреча может состояться при первой возможности".
Такая встреча не может стать "новой Ялтой" — но при серьезном настрое, при наличии воли и понимания своей ответственности (причем не только перед своим народом) она стала бы очень важным шагом, как минимум помогла бы в относительной стабилизации глобальной турбулентности (усиленной еще и кризисом, вызванным коронавирусом).
Путин готов брать на себя ответственность и принимать решения. Обладает как опытом, так и всей полнотой власти, а также пониманием серьезности момента и Си Цзиньпин. Многое осознает, но находится под постоянным ударом Дональд Трамп. Серьезно настроен, но не обладает достаточным влиянием на общеевропейскую ситуацию Эммануэль Макрон (по сути, представляющий в "Большой пятерке" Евросоюз).
У западных лидеров есть действительно большие проблемы, что называется, с мандатом на переговоры. Но даже при этих условиях важно сделать первый шаг, не дожидаясь, чтобы жизнь заставила делать его в обстоятельствах, подобных тем, в которых оказались Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Масштаб личности, конечно, имеет очень большое значение, но масштаб времени становится вызовом такой силы, от которого просто не может уклониться настоящий и сильный духом лидер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2020, 07:00
|
14 июня 2020, 21:00
|
14 июня 2020, 00:00
|
14 июня 2020, 19:00
|
13 июня 2020, 20:00
|
14 июня 2020, 22:00
|
12 июня 2020, 15:25