Путин призвал жестко реагировать на подлог со стороны правоохранителей

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД предельно жестко реагировать на фальсификации в работе полицейских и избавляться от сотрудников, которые допускают подлоги. Об этом он заявил в среду, 26 февраля, на заседании расширенной коллегии МВД.

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал он.

Также во время заседания Путин отметил высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений: убийств, разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью, а также уличных преступлений, которые совершают подростки. По словам президента, это очень важные изменения для россиян.

Ранее в этот же день российский лидер отметил позитивную роль общественной активности в деле о незаконном задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого в июне 2019 года обвинили в сбыте наркотиков. Как выяснило следствие, дело Голунова было сфальсифицировано, а его фигурантами оказались пятеро полицейских.