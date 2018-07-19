Путин призвал задуматься о последствиях в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав альянса, нужно подумать о последствиях подобной политики.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей России.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — указал президент.

По его словам, основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к вступлению Грузии и Украины в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс может работать с этими странами без расширения за их счёт. При этом он отметил, что расширение альянса в сторону российских границ представляет прямую угрозу национальной безопасности.

18 июля генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что российской стороне не следует опасаться желания Грузии вступить в НАТО. Он отметил, что Грузия — независимая страна и сама может выбирать свой путь.

В свою очередь украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина остаётся приоритетом для НАТО и США.

RT вёл прямую трансляцию.