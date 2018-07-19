|
Путин призвал задуматься о последствиях в случае вступления Украины и Грузии в НАТО
19 июля 2018, 15:54 • 174 • Украина
Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав альянса, нужно подумать о последствиях подобной политики.
© РИА Новости
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей России.
«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — указал президент.
По его словам, основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.
«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к вступлению Грузии и Украины в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс может работать с этими странами без расширения за их счёт. При этом он отметил, что расширение альянса в сторону российских границ представляет прямую угрозу национальной безопасности.
18 июля генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что российской стороне не следует опасаться желания Грузии вступить в НАТО. Он отметил, что Грузия — независимая страна и сама может выбирать свой путь.
В свою очередь украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина остаётся приоритетом для НАТО и США.
RT вёл прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 июля 2018, 16:39
|
13 июля 2018, 12:09
|
15 июля 2018, 04:54
|
14 июля 2018, 02:54
|
17 июля 2018, 12:09
|
13 июля 2018, 00:39
|
16 июля 2018, 21:09