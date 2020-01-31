Путин призвал «выметать» чиновников за хамство

Наказание для чиновников, которые хамят, должно быть строже, чем для обычных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в четверг, 30 января, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — цитирует слова президента «РИА Новости». Он добавил, что действующий закон позволяет «принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».

Путин отметил, что в России уже есть законы, которые защищают честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг. По словам российского лидера, «перед законом все должны быть равны», просто следует «эффективно использовать эти инструменты».

Накануне, 29 января, Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, которого также исключили из «Единой России». В январе Игнатьев оказался в центре двух скандалов, вызвавших широкий общественный резонанс. Первый связан с призывом «мочить журналистов», который чиновник озвучил на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Позже в интернете появилось видео, где Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной техники.

В марте 2019 года в соцсетях раскритиковали слова руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о том, что бюджетники мало зарабатывают из-за лени.