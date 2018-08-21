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Путин призвал военных всех стран укреплять партнерство ради стабильности в мире

21 августа 2018, 20:24  •  47 • Политика
Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам международного военно-технического форума «Армия-2018».
Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного форума «Армия-2018». Сделано это было посредством видеопослания.
В своем приветственном слове к участникам военно-технического форума глава российского государства заявил, что глобальная стабильность в мире может быть обеспечена только с помощью совместной работы различных государств.
«Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — заявил президент России.
Отметил Владимир Путин и ту особую роль, которую «Армия-2018» и предшествующие форумы играли в усилении международной безопасности. Так, президент России напомнил, что данное мероприятие традиционно собирает за одним столом ведущих отечественных и иностранных специалистов. Оно служит площадкой для обмена мнениями между странами по важнейшим вопросам военно-технического сотрудничества. В конечном итоге все это способствует укреплению контактов и взаимодействия между оборонными ведомствами различных государств планеты.

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