Путин призвал военных всех стран укреплять партнерство ради стабильности в мире

Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного форума «Армия-2018». Сделано это было посредством видеопослания.

В своем приветственном слове к участникам военно-технического форума глава российского государства заявил, что глобальная стабильность в мире может быть обеспечена только с помощью совместной работы различных государств.

«Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — заявил президент России.

Отметил Владимир Путин и ту особую роль, которую «Армия-2018» и предшествующие форумы играли в усилении международной безопасности. Так, президент России напомнил, что данное мероприятие традиционно собирает за одним столом ведущих отечественных и иностранных специалистов. Оно служит площадкой для обмена мнениями между странами по важнейшим вопросам военно-технического сотрудничества. В конечном итоге все это способствует укреплению контактов и взаимодействия между оборонными ведомствами различных государств планеты.