Путин призвал в борьбе с современными угрозами всегда помнить об уроках войны

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал всех помнить о трагических уроках Второй мировой войны и не "слепнуть" перед современными угрозами, несущим в себе те же старые черты. Выступая на параде на Красной площади, посвященном 73-летию Победы, Верховный главнокомандующий поблагодарил и поздравил ветеранов, заверив их в том, что новые поколения россиян всегда будут гордиться их подвигом и следовать их заветам.

"Война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней", - отметил Путин. "Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам "ослепнуть", - подчеркнул он.

"За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", - заявил президент. "Мы понимаем всю серьезность этих угроз", - отметил он. "Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга", - подчеркнул Путин. "Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - заявил он.

Путин отдельно обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. "Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - сказал он.

"Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее", - заявил президент. "Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции, будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России, и свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути", - подчеркнул глава государства.

"Понимаем, как высока эта ответственность и никогда вас не подведем", - пообещал российский лидер.

Путин отметил, что День Победы для всех жителей страны является "праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти".

"Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету, и все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ", - сказал президент. "Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю", - отметил он. "Мы не позволим сделать это. Никогда!" - заявил Путин, призвав "хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму".

"Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами", - сказал Путин, подчеркнув, что "наш народ сражался насмерть". "Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнем агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы", - добавил он.

"Было сделано поистине невозможное: никто не думал о себе, трудились героически и женщины, и дети. Ради Родины, ради победы, ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны, - заявил глава государства. - Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов. От рядового до маршала - они боролись в стужу и в зной, на больших и малых плацдармах, каждый рубеж был частью Отечества и потому каждый был самым главным".

Путин напомнил, как наши войска одержали победы в решающих битвах за Москву и Сталинград, в сражениях под Курском и на Днепре, прорвали блокаду Ленинграда, освободили европейские столицы, решающим штурмом взяли Берлин. Глава государства особо отметил, что война сплотила народ. "Было неважно в то время, откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем", - сказал он. "У всех была одна Родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", - подчеркнул президент.

Во время выступления президент предложил почтить память героев, павших а фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

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