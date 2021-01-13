Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Главная / Политика

Путин призвал усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры

13 января 2021, 18:15  •  12 • Политика
Необходимо в ближайшее время усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России. Об этом в среду, 13 января, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще, имея в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще», — заявил глава государства на совещании с членами правительства.
Он напомнил, что недавно обсуждалось пространственное развитие страны и связанность регионов России.
«Должны это связать с развитием реального сектора экономики, имея в виду современные тенденции в развитии экономики вообще в мире и в нашей стране», — добавил Путин.
В конце ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.
В том же месяце вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что на строительство автодорог в стране в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 11:50
Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ
13 января 2021, 10:00
Россия едко высмеяла Украину за "кражу" ученого Королева
13 января 2021, 02:40
Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
07 января 2021, 09:10
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.