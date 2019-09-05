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Путин призвал участников протестов действовать в рамках закона

05 сентября 2019, 18:54  •  48 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что граждане, которые выходят на протестные акции, имеют на это право, однако действовать нужно в интересах страны и в рамках закона. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».
По словам российского лидера, протесты иногда приводят к позитивному результату, так как «встряхивают власть» и выстраивают ее в нужном направлении.
«Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов», — подчеркнул президент в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
В Москве прошло уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.
До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.
В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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