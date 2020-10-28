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Путин призвал Силуанова к ответу: "Когда, Антон, когда?"
28 октября 2020, 22:40 • 55 • Политика
Путин попросил правительство не затягивать с выделением регионам 15 млрд рублей. "Когда, Антон, когда?" - прямо спросил российский лидер у главы Минфина.
Президент России Владимир Путин призвал к ответу главу Минфина Антона Силуанова. Российский лидер потребовал от министра назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Речь идёт о сумме более чем в 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд - на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.
Он заверил, что в четверг, 29 октября, вопрос с выделением денег регионам будет полностью улажен.
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