Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Путин призвал Силуанова к ответу: "Когда, Антон, когда?"

28 октября 2020, 22:40  •  55 • Политика
Путин попросил правительство не затягивать с выделением регионам 15 млрд рублей. "Когда, Антон, когда?" - прямо спросил российский лидер у главы Минфина.
Президент России Владимир Путин призвал к ответу главу Минфина Антона Силуанова. Российский лидер потребовал от министра назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Речь идёт о сумме более чем в 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд - на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.
"Ресурсы есть, задача будет выполнена", - заверил Антон Силуанов главу государства на онлайн-совещании с членами правительства.
"Когда, Антон, когда?" - потребовал большей конкретики Владимир Путин.
"Мы примем это, я думаю, что по решению Михаила Владимировича (Мишустина) на ближайшем заседании правительства, то есть в четверг, завтра", - поспешно ответил глава Минфина.
Он заверил, что в четверг, 29 октября, вопрос с выделением денег регионам будет полностью улажен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
28 октября 2020, 13:30
Аксенов рассказал о провокации в Крыму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.