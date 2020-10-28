Путин призвал Силуанова к ответу: "Когда, Антон, когда?"

Президент России Владимир Путин призвал к ответу главу Минфина Антона Силуанова. Российский лидер потребовал от министра назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Речь идёт о сумме более чем в 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд - на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.

"Ресурсы есть, задача будет выполнена", - заверил Антон Силуанов главу государства на онлайн-совещании с членами правительства. "Когда, Антон, когда?" - потребовал большей конкретики Владимир Путин. "Мы примем это, я думаю, что по решению Михаила Владимировича (Мишустина) на ближайшем заседании правительства, то есть в четверг, завтра", - поспешно ответил глава Минфина.

Он заверил, что в четверг, 29 октября, вопрос с выделением денег регионам будет полностью улажен.