|
Путин призвал сделать границу крепкой, но прозрачной
07 апреля 2018, 06:24 • 21 • В России
Новый проект Основ государственной пограничной политики был рассмотрен в пятницу на Совете безопасности. Владимир Путин напомнил, что действующие сегодня Основы пограничной политики были приняты в 1996 году и нуждаются в серьёзной актуализации. Сказывается и меняющаяся ситуация в мире, и кардинально возросшие возможности России.
- Ситуация меняется, причем быстро и постояннно, - заявил Путин. - Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и «поджечь» старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надёжную охрану и защиту наших рубежей.
Впрочем, опускать железный занавес никто не собирается.
- Мы должны последовательно идти курсом на повышение открытости нашей страны, - назвал одну из принципиальных особенностей нового документа Путин. - Российская граница должна оставаться хорошо защищённой и при этом быть максимально «прозрачной» для всех, кто пересекает её законно и с добрыми намерениями. Вижу в этом важнейший фактор, который определяет образ страны в мире.
Подпишитесь на нас
21
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
01 апреля 2018, 08:54
|
03 апреля 2018, 17:54
|
31 марта 2018, 06:54
|
04 апреля 2018, 08:39
|
04 апреля 2018, 13:09
|
05 апреля 2018, 07:24
|
02 апреля 2018, 01:09