Путин призвал сделать границу крепкой, но прозрачной

Новый проект Основ государственной пограничной политики был рассмотрен в пятницу на Совете безопасности. Владимир Путин напомнил, что действующие сегодня Основы пограничной политики были приняты в 1996 году и нуждаются в серьёзной актуализации. Сказывается и меняющаяся ситуация в мире, и кардинально возросшие возможности России.

- Ситуация меняется, причем быстро и постояннно, - заявил Путин. - Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и «поджечь» старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надёжную охрану и защиту наших рубежей.

Впрочем, опускать железный занавес никто не собирается.

- Мы должны последовательно идти курсом на повышение открытости нашей страны, - назвал одну из принципиальных особенностей нового документа Путин. - Российская граница должна оставаться хорошо защищённой и при этом быть максимально «прозрачной» для всех, кто пересекает её законно и с добрыми намерениями. Вижу в этом важнейший фактор, который определяет образ страны в мире.