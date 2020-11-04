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Путин призвал россиян не забывать о своих гражданских обязанностях

04 ноября 2020, 20:35  •  92 • Политика
Необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, но не забывать об обязанностях, которые есть у каждого гражданина. Об этом в среду, 4 ноября, заявил президент России Владимир Путин.
В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После этого глава государства пообщался с ребятами.
Одна из девушек, будущий политолог, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом. Путин спросил о том, какие главные идеи она хотела бы донести до учеников. «Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права», — ответила девушка.
«А обязанности?» — уточнил президент. Она отметила, что обязанности должны быть у всех, и глава государства похвалил ее за этот ответ.
«Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — подчеркнул Путин.
В данном контексте он вспомнил об истории народного ополчения.
«Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение, для того чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед Родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», — добавил Путин.
В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что правительство России, несмотря на пандемию, в первые шесть месяцев 2020 года выполнило все социальные обязательства.

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