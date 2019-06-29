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Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

29 июня 2019, 15:54  •  52 • Украина
Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения на родину украинских моряков, задержанных в России за нарушение государственной границы, необходимо решить в спокойном и рабочем режиме.
 
© Reuters
 

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим... Они (моряки. — RT) исполняли просто приказ, мы отдаём себе в этом отчёт, но они нарушили российский закон», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По его словам, у российской стороны остаются некоторые вопросы по данной ситуации, но их возможно решить в рабочем режиме.

Ранее в рамках переговоров на саммите «двадцатки» Путин разъяснил американскому коллеге Дональду Трампу ситуацию по украинским морякам.

24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три военных корабля Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива.

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