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Путин призвал расширить пространство свободы во всех сферах

01 марта 2018, 13:09  •  77 • Политика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил, что его послание носит рубежный характер. "Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки", - сказал глава государства, оглашая свое послание Федеральному собранию.

По его словам, такие шаги определяют судьбу страны на десятилетия вперед и именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию.

Глава государства призвал расширить пространство свободы во всех сферах. "Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах  - укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, суды, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам", - сказал он.

Глава государства также считает необходимым "принять не простые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя".

Путин отметил, что Россия утвердилась как демократическое общество на свободном самостоятельном пути. "Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия, - заявил он. - Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории. Мы также прошли через масштабные непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути".

Российский лидер отметил, что удалось обеспечить стабильность и устойчивость практически во всех сферах жизни, что является критически важным условием для нашей огромной страны, со сложным федеративным устройством, многообразием культур, с памятью об исторических разломах, и труднейших испытаниях, выпавших на долю России.

Президент назвал устойчивость основой, но не гарантией дальнейшего развития государства. "Устойчивость - это основа, но не гарантия дальнейшего развития, - сказал президент в послание Федеральному собранию. - Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности".

Путин подчеркнул, что многие проблемы еще далеко не решены. "Россия сегодня одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем", - заверил российский лидер. Собравшиеся в зале встретили этот тезис овацией.

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