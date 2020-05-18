Путин призвал проанализировать исполнение рекомендаций по COVID-19 в Дагестане

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 мая, подчеркнул необходимость проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям в Дагестане, введенные на фоне распространения коронавируса.

«Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме <…> Надо дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий», ― подчеркнул глава государства в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики.

Накануне министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым признал, что в Дагестане от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 40 медицинских работников.

Однако позднее в пресс-службе регионального минздрава отметили, что упомянутые медработники умерли не только от коронавируса и пневмонии, но и от других болезней. Также в ведомстве добавили, что из-за быстрого и массового распространения коронавирусной инфекции среди населения медики нередко заражались от своих родственников и при посещении поминальных мероприятий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.

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