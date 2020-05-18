Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но...
Главная / Политика

Путин призвал проанализировать исполнение рекомендаций по COVID-19 в Дагестане

18 мая 2020, 17:55  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 мая, подчеркнул необходимость проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям в Дагестане, введенные на фоне распространения коронавируса.
«Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме <…> Надо дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий», ― подчеркнул глава государства в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики.
Накануне министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым признал, что в Дагестане от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 40 медицинских работников.
Однако позднее в пресс-службе регионального минздрава отметили, что упомянутые медработники умерли не только от коронавируса и пневмонии, но и от других болезней. Также в ведомстве добавили, что из-за быстрого и массового распространения коронавирусной инфекции среди населения медики нередко заражались от своих родственников и при посещении поминальных мероприятий.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.
Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 11:55
В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
18 мая 2020, 13:55
"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки
18 мая 2020, 13:55
"Молюсь за русских", "dasvidanya!": COVID-прогноз экспертов Fox News взбунтовал американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.