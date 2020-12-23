Путин призвал принять единый нацплан за основу развития страны

Президент России Владимир Путин предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу. В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря глава государства также отметил, что документ надо доработать.

«Правительство подготовило единый план по достижению национальных целей развития. Я предлагаю принять представленный сегодня вариант за основу <...> Я говорил, что некоторые вещи нуждаются в доработке», — сказал президент.

В частности, глава государства поручил привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те изменения, которые произошли в стране и в мире в целом.

Также российский лидер предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов и сформулировать предельно конкретные показатели по достижению национальных целей развития на предстоящие три года.

В конце 2021 года следует рассмотреть итоги работы по реализации целей, добавил президент.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение о корректировке национальных проектов. Он отметил, что по каждому нацпроекту были выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.

Кроме того, премьер-министр предложил утвердить единый национальный план и обновленные нацпроекты.

В мае 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Документ стал основой новых 12 нацпроектов. Работа над ними была указана в числе приоритетных задач нового правительства.

В мае 2020 года на фоне пандемии COVID-19 президент заявил, что по целому ряду обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть перенесены.