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Путин призвал принять единый нацплан за основу развития страны

23 декабря 2020, 19:55  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу. В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря глава государства также отметил, что документ надо доработать.
«Правительство подготовило единый план по достижению национальных целей развития. Я предлагаю принять представленный сегодня вариант за основу <...> Я говорил, что некоторые вещи нуждаются в доработке», — сказал президент.
В частности, глава государства поручил привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те изменения, которые произошли в стране и в мире в целом.
Также российский лидер предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов и сформулировать предельно конкретные показатели по достижению национальных целей развития на предстоящие три года.
В конце 2021 года следует рассмотреть итоги работы по реализации целей, добавил президент.
Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение о корректировке национальных проектов. Он отметил, что по каждому нацпроекту были выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.
Кроме того, премьер-министр предложил утвердить единый национальный план и обновленные нацпроекты.
В мае 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Документ стал основой новых 12 нацпроектов. Работа над ними была указана в числе приоритетных задач нового правительства.
В мае 2020 года на фоне пандемии COVID-19 президент заявил, что по целому ряду обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть перенесены.

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