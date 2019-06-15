Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Самый жесткий и НЕПРИМИРИМЫЙ гость! Лучшие выступления Семёна Багдасарова // Веч...
МИД России ждет от нового правительства Молдавии шагов по развитию отношений с М...
Знаковый объект: В Швеции возле сирийского храма взорвали бомбу
МИД РФ рассчитывает, что морской арбитраж признает отсутствие компетенции по иск...
Главная / Политика

Путин призвал прекратить «бои без правил» в международных делах

15 июня 2019, 23:54  •  14 • Политика
Мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами. Об этом в субботу, 15 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Российский лидер призвал найти выход из ситуации с торговыми войнами и «боями без правил» в международных делах.
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.
Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит в субботу, 15 июня, в Душанбе. Ранее была утверждена повестка дня и регламент встречи. Согласно им, ожидаются выступления глав государств и принятие декларации СВМДА.
Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения региона. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 14:09
"Не думала, что политика – грязь до такой степени": Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
15 июня 2019, 20:39
"Кризис преодолен": Додон приветствовал решение КС об отмене роспуска парламента
15 июня 2019, 14:09
Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле – Путин
15 июня 2019, 14:09
Покончить с торговыми войнами, объединиться во имя мира: О чем говорил Путин на заседании СВМДА
15 июня 2019, 14:09
Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"
15 июня 2019, 15:24
Россия и Китай подготовили новую совместную инициативу по Корейскому полуострову
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз
10 июня 2019, 04:09
Нацбатальоны против Зеленского. Кто кого и какова цена вопроса? (Армен Гаспарян)
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
09 июня 2019, 15:09
"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.