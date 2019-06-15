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Путин призвал прекратить «бои без правил» в международных делах
15 июня 2019, 23:54 • 14 • Политика
Мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами. Об этом в субботу, 15 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Российский лидер призвал найти выход из ситуации с торговыми войнами и «боями без правил» в международных делах.
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.
Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит в субботу, 15 июня, в Душанбе. Ранее была утверждена повестка дня и регламент встречи. Согласно им, ожидаются выступления глав государств и принятие декларации СВМДА.
Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения региона. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
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