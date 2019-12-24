Путин призвал предприятия ОПК перестать "сидеть на оборонзаказе"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

"Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе и все, а нужно об этом (о диверсификации производства - прим. ТАСС), конечно, думать", - сказал Путин.

Он согласился с мнением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о низких темпах конверсии в сфере ОПК. "Что делается недостаточно - это правда. Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - сказал Путин, отметив, что он "сто раз уже" говорил об этом и "какие-то подвижки есть", но их недостаточно.

Он не согласился при этом, что на федеральном уровне за тему диверсификации в ОПК якобы никто не отвечает, пояснив, что этим занимаются Минпромторг и профильный вице-премьер.

Говоря о вопросах поддержки промышленности, Путин отметил, что предприятия к этому готовы, но нужно и рынок расчистить. "Условно говоря, производят современную медицинскую технику - продать сложно внутри страны. [Закупщики] уже висят на зарубежных заказах, привыкли к этому", - сказал Путин. Он отметил, что "здесь есть и проблемы, связанные с ВТО", так как РФ должна действовать в соответствии с принятыми на себя во Всемирной торговой организации обязательствами. Президент добавил, что в рамках госзаказа есть преференции для отечественных производителей, "но надо продвигать это более активно".

Путин коснулся также вопроса подготовки профессиональных кадров, отметив, что это чрезвычайно важная задача. "Безусловно, Валентина Ивановна [Матвиенко] права, на правительственном уровне нам нужно на этом больше сосредоточить внимания", - сказал президент. Он подчеркнул, что наличие лицеев и других учреждений профессионального образования на уровне регионов и муниципалитетов недостаточно, "нужны какие-то организаторские структуры и на федеральном уровне".