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Путин призвал правительство к отчету

30 апреля 2020, 19:35  •  65 • В России

КАБМИН ГОТОВИТ НОВЫЙ ПАКЕТ

- Мир меняется, кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей, - заявил Путин, открывая совещание с экономическим блоком правительства и администрации президента. - Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны все это учитывать, иметь в виду эту новую реальность.

Президент сообщил, что просил правительство подготовить очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, который должен вступить в силу в ближайшее время.

Но уже на этом совещании глава государства попросил кабинет министров отчитаться в выполнении предыдущих поручений.

В ЧЕМ ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ У ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТЧЕТ

- Как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.Когда именно люди получат положенные им деньги?

- Как решён вопрос о специальном страховании для таких специалистов, которые сегодня рискуя жизнью и здоровьем помогают больным? Договаривались, что здесь будет внедрена система по аналогии со страхованием личного состава вооружённых сил. Подготовлены ли все необходимые материалы?

- Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Такие выплаты, напомню, предусмотрены за апрель, май и июнь.

- Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке – 12 130 рублей – в апреле, мае, июне. Семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты – по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь?

- Нуждающиеся семьи начнут получать выплаты на детей от трёх до семи лет включительно не с 1 июля, как раньше планировали, а уже с 1 июня. Всё ли будет готово для начала таких выплат строго в намеченный срок?

- Начиная с 18 мая малые и средние компании из пострадавших отраслей, сохранившие свои трудовые коллективы, должны получить безвозмездную помощь государства на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. Как отлажен механизм предоставления такой помощи, насколько он понятен и удобен для бизнеса?

По этим и другим вопросам доклад должен быть готов к 6 мая.

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