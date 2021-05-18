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Путин призвал Польшу к конструктивному диалогу с Россией

18 мая 2021, 17:35  •  85 • Политика
Россия выступает за конструктивный подход в развитии отношений с Польшей, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств во вторник, 18 мая.
Глава государства отметил, что отношения между двумя странами могут быть более содержательными и продуктивными, подчеркнув, что Россия и Польша являются соседями по Балтийскому региону.
«Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход», — подчеркнул Путин.
Ранее, 27 апреля, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.
При этом Андреев подчеркнул, что отказываться от нормальных отношений с Варшавой в Москве считают неразумным и нерациональным.
15 апреля стало известно, что три российских дипломата объявлены в Польше персонами нон грата. Основанием для этого решения послужило нарушение российскими дипломатами «условий дипломатического статуса» и то, что они «действовали во вред республике».
В ответ на это в российском МИДе заявили о высылке из страны пяти польских дипломатов.
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