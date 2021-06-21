Путин призвал открыто провести грядущую избирательную кампанию

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

«До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», — подчеркнул он на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник, 21 июня.

Президент РФ также выразил уверенность в том, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение родине — высшая ценность. Глава государства подчеркнул, что надеется на то, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы XX века.

Как пояснил Путин, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний».

Ранее, 19 июня, съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам.

Участники XX съезда партии в тот же день также утвердили проект предвыборной программы на выборах в ГД. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.