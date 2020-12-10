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Путин призвал обсудить возможные риски в законопроекте об иноагентах
10 декабря 2020, 18:25 • 59 • Политика
Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать.
«Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — обратился Путин к главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву.
По словам президента, новый законопроект связан с тем, что сейчас появляются всё новые способы получения финансирования, при этом источники финансирования зачастую пытаются скрыть.
«Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства», — сказал он.
Депутаты Госдумы 8 декабря приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в России иноагентами.
Согласно документу, занимающиеся политикой физические и юрлица, получающие финансирование из-за границы, признаются иностранными агентами, пишет «Газета.ру».
Кроме того, документ предлагает прописать механизм учета физлиц, которые в интересах иностранного государства участвуют в политической деятельности или осуществляют сбор значимых сведений в военной и военно-технической сферах.
Законопроект поддержало правительство России.
В конце ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.
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