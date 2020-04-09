Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность на фоне пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал гарантированно обеспечить безопасность внутри страны в условиях пандемии коронавируса. На необходимость защиты интересов страны он указал в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ9 апреля.

Глава государства отметил, что несмотря на вспышку COVID-19, «одно должно оставаться неизменным» — внутренняя безопасность и надежное и абсолютное обеспечение национальных интересов. В связи с этим Путин поручил «внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас».

«Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей. И мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации», — отметил президент.

В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ГосуДумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, а также главы МВД и МИД Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее в этот день в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами Путин указал на необходимость принятия сбалансированных и адекватных ситуации мер по борьбе с коронавирусом. Президент подчеркнул, что действия властей должны быть направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан.

По состоянию на 9 апреля, в России диагностировано 10,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 1459 — за последние сутки. 698 человек вылечились. 76 пациентов скончались.

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