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Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

09 ноября 2019, 21:24  •  100 • Политика
В России надо создать максимально свободные условия для тех, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, такие проекты сейчас — это шаг в неизведанное, который может стать прорывом для всей цивилизации, передает «РИА Новости».
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
«Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
Ранее 9 ноября Путин заявил, что умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным навыком для чиновников и правоохранителей.

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