Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

В России надо создать максимально свободные условия для тех, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, такие проекты сейчас — это шаг в неизведанное, который может стать прорывом для всей цивилизации, передает «РИА Новости».

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

«Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.

Ранее 9 ноября Путин заявил, что умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным навыком для чиновников и правоохранителей.