Путин призвал нейтрализовать террористическую угрозу в Сирии, соблюдая суверенитет страны

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы в Сирии при соблюдении принципов ее суверенитета. Об этом глава российского государства заявил в состоявшемся в четверг телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - подчеркнула пресс-служба президента РФ.

В свою очередь Макрон и Меркель выразили "готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе Сирии".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.