Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, не стоит забывать о решении стратегических задач и реализации масштабных проектов. Об этом 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий заявил президент России Владимир Путин.

«Ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — сказал он.

По словам президента, в последние недели все усилия властей были направлены на противодействие эпидемии коронавируса и подготовку мер поддержки граждан и экономики. Путин подчеркнул, что эта работа будет проводиться и в дальнейшем.

«Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — отметил Путин.

По данным на 14 мая, в России выявили 252 245 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 2305 пациентов, выздоровели 53 530 человек. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%.

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