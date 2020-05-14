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Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии

14 мая 2020, 20:55  •  81 • Политика
Несмотря на пандемию коронавируса, не стоит забывать о решении стратегических задач и реализации масштабных проектов. Об этом 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — сказал он.
По словам президента, в последние недели все усилия властей были направлены на противодействие эпидемии коронавируса и подготовку мер поддержки граждан и экономики. Путин подчеркнул, что эта работа будет проводиться и в дальнейшем.
«Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — отметил Путин.
По данным на 14 мая, в России выявили 252 245 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 2305 пациентов, выздоровели 53 530 человек. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%.
Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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