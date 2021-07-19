Путин призвал не искать оправданий для главных проблем России

Президент России Владимир Путин назвал главные нерешённые проблемы страны. Ими стали бедность, низкие доходы семей, некачественное первичное звено здравоохранения и высокая изношенность зданий школ.

О проблемах России Путин заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент России отметил: несмотря на то что страна добилась серьёзных успехов в разных отраслях, остаются нерешёнными те проблемы, о которых жители спрашивали во время недавней прямой линии. По словам Путина, они чувствительны для людей.

Владимир Путин заявил, что России нужно продолжать развивать экономику, социальную сферу, вкладываться в развитие инфраструктуры. Кроме того, президент призвал решать экологические проблемы страны и обеспечить цифровую трансформацию, развивать регионы. По словам Путина, стране необходимо ставить более амбициозные цели. Также Путин заявил, что не стоит искать оправдания для откладывания исполнения обещаний, данных гражданам.

Ранее Владимир Путин поручил выделить средства на развитие общественного транспорта.