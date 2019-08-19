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Путин призвал не доводить ситуацию с протестами до столкновений

19 августа 2019, 23:54  •  12 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, комментируя перед встречей с французским лидером Эммануэлем Макроном протестные акции в Москве, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости».
«Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — подчеркнул президент.
Ранее 19 августа Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете полетел в город Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция Макрона — «Форт Брегансон».
По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, темой обсуждения станут двусторонние отношения. Он подчеркнул, что российский лидер намерен затронуть вопрос развития отношений РФ с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления.
Кроме того, стороны обговорят острые вопросы международной повестки. Среди них ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Ушаков отметил, что планируется обсудить перспективы проведения нового саммита в «нормандском формате».
В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней принимало около 4 тыс. человек, сообщает МВД. Уточняется, что демонстранты не нарушали правопорядок.
До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

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