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Путин призвал не дать тюрьмам превратиться в «дополнительные университеты» террористов

31 октября 2018, 03:24  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал идею раздельного содержания в колониях террористов и преступников, осужденных по иным статьям. Подобные меры воспрепятствуют вербовке новых сторонников экстремистами и не дадут им превратить тюрьмы в свои «дополнительные университеты».
Террористов имеет смысл содержать отдельно от лиц, осужденных за регулярные уголовные преступления. Данную идею высказал в этот вторник глава дагестанского избиркома Магомед Дибиров и поддержал Владимир Путин.
Произошел этот обмен мнениями на торжественном мероприятии по случаю 25-й годовщины ЦИК. При этом, соглашаясь с изначальным предложением Дибирова, глава российского государства также отметил причины, по которым сторонников террористических организаций лучше отделить от обычных преступников.
Когда обе категории лиц содержатся в одних камерах, пояснил Путин, террористы получают возможность вербовать себе новых последователей в неволе.
«Эти дополнительные университеты - обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов - нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», - заявил Владимир Путин.

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