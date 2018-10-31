|
Путин призвал не дать тюрьмам превратиться в «дополнительные университеты» террористов
31 октября 2018, 03:24 • 27 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал идею раздельного содержания в колониях террористов и преступников, осужденных по иным статьям. Подобные меры воспрепятствуют вербовке новых сторонников экстремистами и не дадут им превратить тюрьмы в свои «дополнительные университеты».
Террористов имеет смысл содержать отдельно от лиц, осужденных за регулярные уголовные преступления. Данную идею высказал в этот вторник глава дагестанского избиркома Магомед Дибиров и поддержал Владимир Путин.
Произошел этот обмен мнениями на торжественном мероприятии по случаю 25-й годовщины ЦИК. При этом, соглашаясь с изначальным предложением Дибирова, глава российского государства также отметил причины, по которым сторонников террористических организаций лучше отделить от обычных преступников.
Когда обе категории лиц содержатся в одних камерах, пояснил Путин, террористы получают возможность вербовать себе новых последователей в неволе.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 октября 2018, 04:24
|
29 октября 2018, 18:39
|
30 октября 2018, 07:54
|
24 октября 2018, 05:39
|
25 октября 2018, 20:39
|
27 октября 2018, 08:24
|
27 октября 2018, 01:54