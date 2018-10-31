Путин призвал не дать тюрьмам превратиться в «дополнительные университеты» террористов

Президент России Владимир Путин поддержал идею раздельного содержания в колониях террористов и преступников, осужденных по иным статьям. Подобные меры воспрепятствуют вербовке новых сторонников экстремистами и не дадут им превратить тюрьмы в свои «дополнительные университеты».

Террористов имеет смысл содержать отдельно от лиц, осужденных за регулярные уголовные преступления. Данную идею высказал в этот вторник глава дагестанского избиркома Магомед Дибиров и поддержал Владимир Путин.

Произошел этот обмен мнениями на торжественном мероприятии по случаю 25-й годовщины ЦИК. При этом, соглашаясь с изначальным предложением Дибирова, глава российского государства также отметил причины, по которым сторонников террористических организаций лучше отделить от обычных преступников.

Когда обе категории лиц содержатся в одних камерах, пояснил Путин, террористы получают возможность вербовать себе новых последователей в неволе.