Путин призвал на помощь искусственный интеллект

Искусственный интеллект уже победил, и Владимир Путин мог лично убедиться в этом. На небольшой выставке в школе программирования «Школа 21» перед совещанием по развитию технологий искусственного интеллекта президенту показали, как коварные «роботы» внедрились в нашу жизнь. То есть, чтобы заглянуть в будущее, требовалось просто обернуться по сторонам.

Тут была, например, система компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов, которая анализирует транспортные потоки в Москве и ищет подозреваемых в местах скопления людей.

- Во время чемпионата мира по футболу в минувшем году с помощью этого продукта удалось поймать 62 человека, которые находились в розыске, - рассказал гендиректор "Вижн-лабс" Александр Ханин.

Но на этом никто останавливаться не собирается — в ближайшее время на основе этой технологии планируется ввести в школах систему, позволяющую отказаться от нынешних пропусков и турникетов. Школьники будут входить в школы благодаря распознаванию лиц.

Путину показали «очки Робокопа», которые надевает на себя полицейский и распознает во время патрулирования находящихся в розыске, и нейрошлем, который помогает восстанавливаться пациентам с травмами головы.

- Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок, - поставил задачу Путин, открывая совещание. - Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Уже говорил, и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира.

Собственно, уже сейчас есть разработки, которые вскоре должны совершить мини-революции.

Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила Путина через пару месяцев в Тулу, чтобы лично протестировать беспилотные локомотивы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта.

Конкуренцию локомотивам составят грузовики - «КамАЗ» тоже уже гоняет по полигонам свои беспилотники.

- Не за горами тот день, когда автомобиль сможет выйти и на дороги общего пользования, - пообещал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Правда, его оптимизм не разделял глава «Яндекса» Аркадий Волож, тоже активно работающий над этой темой.

- Чтобы вывести на улицы 100 разработанных нами автомобилей-беспилотников, нам только на сертификацию потребуется при нынешней системе четыре года, - сказал Волож. - Это очень конкурентная среда, и нужно ее менять, вопрос стоить — будем мы импортировать или экспортировать эти технологии.

Неожиданной проблемой, о которой говорили многие участники совещания, оказался рынок сбыта, а точнее его отсутствие. Разработка технологий очень затратна, а мест их внедрения пока мало.

- Возможно, нам придется задуматься о государственном заказе в этой области, чтобы поддержать разработчкиков, - сказал вице-премьер Юрий Борисов.

Помощник президента Андрей Белоусов наоборот заявил, что нужно идти не от рынка, а активней менять уже имеющиеся отрасли, и привел в пример самолет пятого поколения, которые без искусственного интеллекта просто невозможен.

- Я хочу обратить внимание на то, что мы стратегии, в принципе, писать умеем. Нам нужен пошаговый план развития интеллектуального интеллекта, - подытожил Путин и пообещал лично поработать с компаниями этой отрасли, которым нужна поддержка.