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Путин призвал к укреплению местного самоуправления и поддержанию общественных инициатив

21 апреля 2018, 14:39  •  16 • Политика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"В современной России на муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий. Именно к представителям местной власти, народным избранникам люди обращаются со своими самыми насущными проблемами и заботами", - отметил глава государства.

Он призвал к укреплению местного самоуправления, а также поддержанию значимых общественных инициатив.

"Наша общая задача - укреплять местное самоуправление, расширять его ресурсные возможности. И конечно, важно всячески поддерживать значимые общественные инициативы, вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. Такое участие служит развитию гражданского общества, институтов прямой демократии", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что в России институт местного самоуправления имеет давние традиции, берущие начало с подписания 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II так называемой Жалованной грамоты городам.

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