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Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

08 июня 2021, 13:10  •  93 • Политика
Президент России Владимир Путин считает, что международному сообществу необходимо задуматься на тем, какие уроки извлечь из пандемии коронавируса.
«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — отмечается в приветствии главы государства участникам форума «Примаковские чтения». Обращение Путина зачитал во вторник, 8 июня, его помощник Юрий Ушаков.
Глава государства вновь напомнил, что борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мирового сообщества.
Президент также рассчитывает, что участники «Примаковских чтений» уделят пристальное внимание актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня.
Ранее, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин призвал объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса по той причине, что сохранение очагов распространения вируса может привести к возобновлению пандемии.
Тогда российский лидер также указывал на то, что мир не до конца справился с трудностями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, следовательно, страны должны продолжать борьбу с ней. Эффективный результат может быть достигнут только посредством объединения усилий, убежден Путин.
В тот же день глава государства призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Также эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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