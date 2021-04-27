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Путин призвал избегать пустословия во время избирательной кампании

27 апреля 2021, 20:00  •  62 • Политика
Россия должна избегать пустословия и популизма в ходе избирательной кампании, заявил во вторник, 27 апреля, глава государства Владимир Путин в ходе заседания совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которое проходит в Петербурге.
Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы. Кроме того, избирательные кампании пройдут в ряде субъектов.
«Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно», — отметил российский лидер.
Он указал на то, что эта тенденция в России наблюдалась еще в 90-х годах прошедшего столетия.
«На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — констатировал Путин.
Также глава государства призвал кандидатов вести честную конкурентную борьбу.
«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики», — подчеркнул президент.
В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.
Единый день голосования назначен в России на 19 сентября 2021 года. Тогда же пройдут выборы в Госдуму VIII созыва.
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