Путин призвал избегать пустословия во время избирательной кампании

Россия должна избегать пустословия и популизма в ходе избирательной кампании, заявил во вторник, 27 апреля, глава государства Владимир Путин в ходе заседания совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которое проходит в Петербурге.

Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы. Кроме того, избирательные кампании пройдут в ряде субъектов.

«Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно», — отметил российский лидер.

Он указал на то, что эта тенденция в России наблюдалась еще в 90-х годах прошедшего столетия.

«На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — констатировал Путин.

Также глава государства призвал кандидатов вести честную конкурентную борьбу.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики», — подчеркнул президент.

В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

Единый день голосования назначен в России на 19 сентября 2021 года. Тогда же пройдут выборы в Госдуму VIII созыва.