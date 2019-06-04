Путин призвал избавиться от позорного явления "обманутый дольщик"

- Нам нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы избавились от такого позорного явления как "обманутый дольщик", - подытожил совещание с членами правительства Владимир Путин. - Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство, но нужно сделать это не обременительным для отрасли способом, чтобы не нанести ущерб объемам жилищного строительства.

Переход с 1 июля на эскроу-счета при обеспечении жилищного строительства был главной темой заседания. Теперь для строительства многоквартирных домов будут привлекать не средства граждан, а банковское кредитование, а деньги будущих жильцов будут аккумулироваться на этих самых эскроу-счетах. Строители получат их лишь после окончания работ.

Как выяснилось при обсуждении перехода на новый механизм жилищного строительства, вопросы "по процедуре" остаются очень у многих.

- Нужна постоянно действующая легальная система, которая позволит государственным органам обладать информацией по всем проблемам, которые возникают у банков с застройщиками, - попросил Центробанк сделать участвующие в финансировании строек банки "попрозрачней" Сергей Собянин. - Мы узнаем информацию, лишь когда будет серьезная проблема.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сослалась на банковскую тайну, но после вмешательства президента пообещала найти решение, этой тайны не нарушающее. Банки будут делиться с руководством регионов информацией о своей состоятельности.

Но в начале заседания президент попросил доложить о ситуации в Дзержинске и ликвидации последствий взрыва на оборонном заводе. И в ходе доклада главы МЧС Евгения Зиничева выяснилось, что на предприятии "ГосНИИ Кристалл" еще в апреле были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, которые было предписано устранить до 28 августа.

- 4 апреля на том же предприятии в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания, - доложил министр. - Органами прокуратуры была проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, и было выявлено 35 нарушений.

Устранить нарушения не успели - завод взорвался.

- Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков, - поручил Путин. - Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку.