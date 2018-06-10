Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов

• 134 • Политика

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал "прекратить болтовню" типа дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ и его дочери и перейти к решению конкретных вопросов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится "с большой степенью вероятности", солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством", - сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал заявление лидеров G7, которые потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике по итогам саммита "Большой семерки", в частности, содержится призыв прекратить "дестабилизирующую деятельность", "подрыв демократических систем" и "поддержку сирийского режима".

Президент РФ призвал спокойно и без иронии относиться к разногласиям внутри G7.

"Это [разногласия в такого рода объединениях] обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - сказал глава государства в ответ на вопрос о положении дел в "семерке".

"Чего ни бывает, - добавил он. - Если мы посмотрим на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭС - у нас тоже споры возникают и тоже не все всё сразу подписывают".

По его словам, в деталях с разногласиями, которые выявил последний саммит "семерки", Путин пока не знаком. "Безусловно, это представляет интерес, это [участники Группы семи] крупнейшие экономики мира", - подчеркнул президент. "Мы видим, что там есть внутренние проблемы", - добавил он.

Россия не выходила из G8, это другие страны отказались приехать на саммит в РФ, но Москва будет рада всех видеть у себя, добавил Путин.

"Что касается возврата России в "семерку" - "восьмерку": мы из нее не выходили, - отметил глава государства. - Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве".

Отвечая на сравнение эффективности работы форматов ШОС и G7, Путин согласился, что по паритету покупательской способности страны ШОС уже опередили страны "семерки". "Если в расчете на душу населения, что называется, "семерочные" страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше, - добавил Путин. - Ну и количество населения [в ШОС], конечно, больше намного: половина населения земного шара".

В тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в Канаде лидеры G7 также заявили о готовности усилить санкции против России, если ее действия этого потребуют. При этом они увязали отмену санкций против России с выполнением Москвой минских договоренностей. Одновременно лидеры Группы семи заявили, что будут и дальше сотрудничать с Москвой в разрешении международных кризисов, однако уточнили при этом, что это возможно лишь в том случае, когда соблюдаются интересы G7.

Лидеры "семерки" выразили согласие с оценкой Великобритании, что РФ с большой долей вероятности стоит за инцидентом в Солсбери. Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был выписан из лечебного учреждения. О выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники