Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная / Политика

Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии

08 мая 2020, 18:10  •  95 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер РФ напомнил коллегам из Старого Света о поступке властей СССР в отношении пакта Молотова - Риббентропа
Президент России Владимир Путин накануне Великой Победы над фашистскими захватчиками напомнил ряду европейских стран, в том числе Польше, об истории мюнхенского сговора с лидером Третьего Рейха Адольфом Гитлером перед Второй Мировой войной, результатом чего стал раздел Чехословакии. Он считает, что его участникам следовало бы осудить эти договоренности.
Об этом глава РФ заявил в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
"Советский Союз, на самом деле, в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое – не осудить вот этот раздел Чехословакии?" – сказал Путин.
По его словам, власти СССР прекрасно знали, что творилось на Западе Европы накануне большой войны и все делали для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Однако Москву тогда никто не поддержал.
"Более того, в 38-м году ведущие западные страны – и Великобритания, и Франция – встретились в Мюнхене с Гитлером, с (главой итальянского правительства Бенито) Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором". И отдали на растерзание Чехословакию. И как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", – цитирует РИА "Новости" российского президента.
Путин подчеркнул, что с Гитлером напрямую контактировали лидеры государств, договариваясь о том, что Варшава заберет часть Тешинскую область Чехословакии и "еще один прилегающий район".
Как отмечает "Царьград", президент РФ впервые поднял эту тему на встрече с лидерами стран СНГ в декабре 2019 года. Тогда он своим коллегам прочел чуть ли не часовую лекцию о Мюнхенском сговоре – договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне Второй Мировой войны. В ней он также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играли польские власти. В частности, Путин заявил, что "Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
08 мая 2020, 01:10
Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
08 мая 2020, 10:10
США помогут Украине вернуть Крым
08 мая 2020, 01:10
"Собянин не орёл, но…": Слова Путина о мэре Москвы раскрыл политолог Крутаков
08 мая 2020, 12:10
Надежды 73% разрушил Саакашвили: Эксперт заявил о беспомощности Зеленского
08 мая 2020, 06:10
США "забыли" о Советском Союзе, перечисляя потери Второй мировой войны
08 мая 2020, 06:10
У Решетникова есть пара-тройка недель. Гаспарян о судьбе "опального" министра
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
01 мая 2020, 23:10
Нацист Билецкий грозит «вате» резнёй 2014 года
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ответом
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.