Путин призвал допустить российских экспертов к расследованию крушения MH17 на Украине

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ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Российские эксперты должны быть допущены к делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе для обеспечения справедливого расследования катастрофы. Об этом в понедельник президент России Владимир Путин заявил в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

"Недавно официальные представители властей Малайзии заявили, что не видят причастности России к этому страшному событию, что для этого нет доказательств. Наша позиция поэтому следующая: если мы хотим действительно понять, как это страшное событие произошло, и хотим пролить свет на все факторы, тогда надо учитывать все аргументы, в том числе и российские. Это было бы по-настоящему справедливо, если бы российские эксперты были бы допущены к расследованию", - сказал он.

"Наши аргументы не учитывают. Никто в этой следственной комиссии не хочет нас слушать, но Украина, заинтересованная в своем результате расследования, может участвовать в расследовании. Трагедия, о которой мы говорим, была ужасной, нам очень жаль погибших людей, их семьи, но расследование катастрофы должно быть объективным и вестись всеми сторонами", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что произведенное в РФ или СССР оружие используют обе стороны конфликта на Украине. "Обе стороны конфликта, как украинская армия, украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняются, кроме своих командиров, так и формирования в Донбассе, вооруженные силы в Донбассе, используют оружие, произведенное в Советском Союзе или России: все используют. У них у всех есть всевозможные оружейные системы: стрелковое оружие, самолеты, системы ПВО, все российского производства", - сказал Путин.

5 июня Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.