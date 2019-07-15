Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбасс по-итальянски: у вербовщиков из Италии изъяли оружие
Путин и Лукашенко приедут на Валаам
Переезд из-под тени британской короны. Бизнесмены, уставшие "глотать пыль&q...
Интересы Газпрома, Роснефти и Сбербанка, а не интересы народа
Главная / Политика

Путин призвал дать четкое понятие семейному бизнесу для его поддержки

15 июля 2019, 22:09  •  5 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что следует ввести четкое определение «семейный бизнес», для того чтобы власти могли оказывать ему поддержку. Об этом он в понедельник, 15 июля, заявил на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным, пишет ТАСС.
«Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал глава государства.
Кроме того, Путин поддержал предложение Катырина о внесении в закон о развитии малого бизнеса поправку, что ТПП является частью поддержки малого и среднего предпринимательства.
7 июня Путин заявил, что развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции. По словам президента, правоохранительные органы часто необоснованно или даже противоправно вторгаются в работу компаний.
При этом Путин напомнил, что в 2019 году в России стартовала кардинальная реформа в сфере контроля и надзора. С 1 января 2020 года прекращается действие всей прежней и устаревшей нормативно-правовой базы. Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 18:54
"У нас закон такой": Вайкуле опять подняла тему бойкота Крыма
15 июля 2019, 02:39
Форумом — едины: лидеры России и Белоруссии обсудят интеграцию
15 июля 2019, 09:09
Депутат Рады объяснил, почему нужно снять блокаду Донбасса
15 июля 2019, 12:24
"Отлупцуй реваншистов": Пиарщики Порошенко пытаются спасти его с помощью онлайн-игры
15 июля 2019, 07:09
Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
15 июля 2019, 16:54
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.