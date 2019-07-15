Путин призвал дать четкое понятие семейному бизнесу для его поддержки

Президент России Владимир Путин заявил, что следует ввести четкое определение «семейный бизнес», для того чтобы власти могли оказывать ему поддержку. Об этом он в понедельник, 15 июля, заявил на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным, пишет ТАСС.

«Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин поддержал предложение Катырина о внесении в закон о развитии малого бизнеса поправку, что ТПП является частью поддержки малого и среднего предпринимательства.

7 июня Путин заявил, что развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции. По словам президента, правоохранительные органы часто необоснованно или даже противоправно вторгаются в работу компаний.

При этом Путин напомнил, что в 2019 году в России стартовала кардинальная реформа в сфере контроля и надзора. С 1 января 2020 года прекращается действие всей прежней и устаревшей нормативно-правовой базы. Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок.