Путин призвал чиновников учиться работать с искусственным интеллектом

Умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным требованием для чиновников и правоохранителей. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил президент России Владимир Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.

Также президент отметил необходимость кратно увеличить подготовку математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных. Только интеллектуально хорошо подготовленные люди способны создать системы искусственного интеллекта, передает его слова ТАСС.

В октябре Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 15 декабря правительство должно утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект», а также внести ряд изменений в национальную программу «Цифровая экономика». В дальнейшем правительство будет каждый год представлять главе государства доклад о ходе реализации стратегии.