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Путин призвал чиновников учиться работать с искусственным интеллектом

10 ноября 2019, 03:54  •  25 • Политика
Умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным требованием для чиновников и правоохранителей. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил президент России Владимир Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.
Также президент отметил необходимость кратно увеличить подготовку математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных. Только интеллектуально хорошо подготовленные люди способны создать системы искусственного интеллекта, передает его слова ТАСС.
В октябре Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 15 декабря правительство должно утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект», а также внести ряд изменений в национальную программу «Цифровая экономика». В дальнейшем правительство будет каждый год представлять главе государства доклад о ходе реализации стратегии.

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