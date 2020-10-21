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Путин призвал бизнес вырабатывать меры для защиты от COVID-19
21 октября 2020, 22:00 • 58 • Политика
Предприниматели вместе со специалистами должны выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, специалисты предлагают общие меры профилактики. Но на предприятиях ситуации складываются по-разному, подчеркнул Путин. Специфика работы разная, и обстановка меняется от одного трудового коллектива к другому, обратил внимание президент.
Ранее в ходе совещания российский лидер отметил необходимость разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране. Он призвал бизнес включаться в производство вакцин.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».
О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».
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