Путин признался в единственно правильном выборе. Даже рискуя

Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что даже рискованные решения, действующие в интересах народа России, в конечном итоге оказываются верными.

Свою позицию глава государства высказал в интервью для документального фильма "Россия. Новейшая история". Фрагмент беседы с Владимиром Путиным был показан в эфире телеканала "Россия 1".

В нём президент России сделал признание о единственно правильном выборе, даже если этот выбор несёт с собой риски и в целом непростой.

"Если ты внутренне убеждён в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильный выбор", - сделал вывод Владимир Путин.

Напомним, ранее глава государства уже не раз подчёркивал, что интересы России и её народа должны быть выше текущей политической конъюнктуры или идеологических разногласий.