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Путин признался в единственно правильном выборе. Даже рискуя

07 декабря 2021, 14:15  •  138 • Политика
Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что даже рискованные решения, действующие в интересах народа России, в конечном итоге оказываются верными.
Свою позицию глава государства высказал в интервью для документального фильма "Россия. Новейшая история". Фрагмент беседы с Владимиром Путиным был показан в эфире телеканала "Россия 1".
В нём президент России сделал признание о единственно правильном выборе, даже если этот выбор несёт с собой риски и в целом непростой.
"Если ты внутренне убеждён в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильный выбор", - сделал вывод Владимир Путин.
Напомним, ранее глава государства уже не раз подчёркивал, что интересы России и её народа должны быть выше текущей политической конъюнктуры или идеологических разногласий.

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