|
Путин признался, с кем ″справиться невозможно″: Это "отдельное явление мировой культуры″
15 декабря 2018, 21:54 • 88 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству признался, что есть люди, с которыми не только музейщикам, но и вообще никому ″справиться невозможно″. ″Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры″, - пояснил глава государства.
В Санкт-Петербурге во время заседания Совета по культуре и искусству участниками был поднят вопрос строительства и проблем, связанных с ним. Президент России Владимир Путин в ответ признался, что ″справиться со строителями не только музейщикам не удается, никому″.
″Справиться со строителями невозможно! - заметил президент. - Это не специальность. И даже не национальность! Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры - строительное дело″.
При этом глава государства особо подчеркнул, что несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо работать и совместными усилиями решать вопросы, выстраивать работу максимально эффективно.
″Но все равно нужно выстраивать эту работу настолько эффективно, насколько это возможно″, - резюмировал Владимир Путин.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
10 декабря 2018, 00:40
|
09 декабря 2018, 09:54
|
10 декабря 2018, 02:09
|
09 декабря 2018, 13:09
|
13 декабря 2018, 14:25
|
13 декабря 2018, 11:24
|
10 декабря 2018, 05:24