Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правда о выдворении Елены Бойко (Руслан Осташко)
СМИ: Начало «объединительного собора» в Киеве перенесли на вторую половину дня
Австралия не станет переносить посольство в "новую столицу" Израиля
США подготовили план по развалу российских армии и флота, заявил американский ди...
Главная / Политика

Путин признался, с кем ″справиться невозможно″: Это "отдельное явление мировой культуры″

15 декабря 2018, 21:54  •  88 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству признался, что есть люди, с которыми не только музейщикам, но и вообще никому ″справиться невозможно″. ″Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры″, - пояснил глава государства.
В Санкт-Петербурге во время заседания Совета по культуре и искусству участниками был поднят вопрос строительства и проблем, связанных с ним. Президент России Владимир Путин в ответ признался, что ″справиться со строителями не только музейщикам не удается, никому″.
″Справиться со строителями невозможно! - заметил президент. - Это не специальность. И даже не национальность! Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры - строительное дело″.
При этом глава государства особо подчеркнул, что несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо работать и совместными усилиями решать вопросы, выстраивать работу максимально эффективно.
″Но все равно нужно выстраивать эту работу настолько эффективно, насколько это возможно″, - резюмировал Владимир Путин.
Путин: Справиться со строителями не только музейщикам, никому невозможно! Это не специальность. И даже не национальность! Это отдельное явление мировой культуры! pic.twitter.com/MjxmJR901C
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

88
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 15:24
США подготовили план по развалу российских армии и флота, заявил американский дипломат
15 декабря 2018, 12:09
Трамп отдал России Арктику и покупает запчасти для своего престарелого ледокола на eBay - The Hill
15 декабря 2018, 18:39
Милонов призвал к блокаде Мариуполя из-за захвата храмов на Украине

15 декабря 2018, 12:09
Михаил Ходорковский: Кровавый тиран в шкуре демократа
15 декабря 2018, 18:39
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пентагона три дня скрывается от Шойгу
15 декабря 2018, 12:09
Дмитрий Медведев предложил вложить в дагестанский город 4,4 млрд рублей
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 декабря 2018, 18:39
Правда о выдворении Елены Бойко (Руслан Осташко)
15 декабря 2018, 02:24
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
15 декабря 2018, 15:24
Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского презид...
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на У...
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало бе...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
10 декабря 2018, 05:24
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.