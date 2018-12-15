Путин признался, с кем ″справиться невозможно″: Это "отдельное явление мировой культуры″

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству признался, что есть люди, с которыми не только музейщикам, но и вообще никому ″справиться невозможно″. ″Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры″, - пояснил глава государства.

В Санкт-Петербурге во время заседания Совета по культуре и искусству участниками был поднят вопрос строительства и проблем, связанных с ним. Президент России Владимир Путин в ответ признался, что ″справиться со строителями не только музейщикам не удается, никому″.

″Справиться со строителями невозможно! - заметил президент. - Это не специальность. И даже не национальность! Это что-то такое. Отдельное явление мировой культуры - строительное дело″.

При этом глава государства особо подчеркнул, что несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо работать и совместными усилиями решать вопросы, выстраивать работу максимально эффективно.

″Но все равно нужно выстраивать эту работу настолько эффективно, насколько это возможно″, - резюмировал Владимир Путин.