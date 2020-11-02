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Путин признался, что привык к удаленной работе
02 ноября 2020, 05:20 • 33 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что привык к работе в дистанционном формате. Видео с таким заявлением главы государства разместил в воскресенье, 1 ноября, журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
Данный эпизод произошел во время видеоконференции форума «Россия зовет!». У Путина спросили, тяжело ли ему взаимодействовать с публикой через экран монитора.
«Да нет, я уже привык. С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности», — отметил российский лидер.
Путин перешел на дистанционный режим работы весной. В сентябре его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что количество очных мероприятий президента будет увеличиваться.
Путин несколько раз отвечал на вопросы о том, как он оценивает работу на удаленке. С одной стороны, он отметил, что такой формат удобен, но с другой — это испытание для него, так как он предпочитает вживую общаться с людьми.
В июне Песков заявил, что дистанционный режим не снижает эффективность работы российского лидера.
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