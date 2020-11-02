Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

Путин признался, что привык к удаленной работе

02 ноября 2020, 05:20  •  33 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что привык к работе в дистанционном формате. Видео с таким заявлением главы государства разместил в воскресенье, 1 ноября, журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
Данный эпизод произошел во время видеоконференции форума «Россия зовет!». У Путина спросили, тяжело ли ему взаимодействовать с публикой через экран монитора.
«Да нет, я уже привык. С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности», — отметил российский лидер.
Путин перешел на дистанционный режим работы весной. В сентябре его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что количество очных мероприятий президента будет увеличиваться.
Путин несколько раз отвечал на вопросы о том, как он оценивает работу на удаленке. С одной стороны, он отметил, что такой формат удобен, но с другой — это испытание для него, так как он предпочитает вживую общаться с людьми.
В июне Песков заявил, что дистанционный режим не снижает эффективность работы российского лидера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
01 ноября 2020, 21:05
"Делают своё дело": Додон прокомментировал провокации на участке в Варнице
01 ноября 2020, 22:00
Директор итальянского СМИ рассказал о преступлениях министра внутренних дел ПНС Ливии
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месс...
01 ноября 2020, 22:00
Директор итальянского СМИ рассказал о преступлениях министра внутренних дел ПНС Ливии
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
02 ноября 2020, 00:40
«Защита и мобильность»: на что способна модернизированная машина пехоты БМП-2М с моду...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
31 октября 2020, 18:30
"Самим не хватает!" Регионы послали Зеленского (Ростислав Ищенко)
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.