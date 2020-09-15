Путин признал легитимность режима Лукашенко, а также пообещал Минску кредит в 1,5 млрд долларов и вакцину от COVID-19

14 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей и обсудили главные вопросы экономической повестки, развитие двусторонних связей и ситуацию с протестами после выборов главы государства в Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, а западная пресса увидела в отношениях лидеров двух стран «брак по расчёту».

Прошедшие накануне переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле назвали конструктивными, длительными по времени и насыщенными по содержанию. Встреча, продолжавшаяся более четырех часов, стала первым государственным контактом Лукашенко после августовских выборов президента Белоруссии, обернувшихся массовыми протестами. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, все это время Путин и Лукашенко «фактически сидели и четыре часа говорили с глазу на глаз». Главными темами прошедших переговоров стали вопросы, связанные с экономикой, нефтью и газом, а также дальнейшее развитие двусторонних связей между Россией и Белоруссией.

Помимо этого, Песков сообщил, что стороны обсуждали протесты в Белоруссии и возможности выхода из политического кризиса. По его словам, российский лидер одобрил идею Лукашенко начать работу над новой конституцией страны. Отвечая на вопрос о том, будет ли это легитимным, с точки зрения властей РФ, офпред Кремля подчеркнул, что Лукашенко «является легитимным президентом Белоруссии и визави президента Путина в межгосударственных отношениях».

Также Песков опроверг предположения, согласно которым стороны обсуждали появление в Белоруссии новой российской военной базы. По его утверждению, Путин особо акцентировал внимание на том, что после завершения учений российские военные покинут территорию Белоруссии и вернутся на места дислокации.

Рефинансирование госдолга

Одним из ключевых моментов переговоров стало заявление Путина о том, что российская сторона согласна предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Как позднее пояснили в Кремле, Москва не опасается за судьбу этих денег в случае повторения в Белоруссии так называемого «украинского сценария», поскольку выдаются они «братской стране», а не лично Лукашенко. Там отметили, что этот кредит не может рассматриваться как вмешательства в дела Белоруссии.

Ранее, в конце августа, Лукашенко заявил, что Россия может рефинансировать госдолг Белоруссии, который достиг миллиарда долларов. Эти средства глава государства намеревается израсходовать на укрепление национальной валюты, которая сейчас демонстрирует рекордное падение после начала связанных с выборами протестов. За прошедший месяц Белоруссия потеряла 15% своих золотовалютных резервов. Граждане скупают иностранную валюту и выводят средства из банков.

При этом, соглашение о выдаче Белоруссии кредита было достигнуто сторонами в начале сентября, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин приезжал в Минск. Тогда же Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ, решив проблему, сохранявшуюся с конца 2018 года. Буквально через несколько дней после встречи Лукашенко и Мишустина глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Белоруссия согласна погасить задолженность в 328 миллионов долларов перед «Газпромом», хотя Минск долгое время отказывался признавать ее наличие.

Кроме того, по итогам встречи было объявлено, что Белоруссия первой из зарубежных стран получит вакцину от коронавируса, разработанную в России.

«Без подсказок извне»

В ходе встречи российская сторона вновь обозначила свою позицию относительно политического кризиса, который разразился в Белоруссии. В ходе той части переговоров, которая проходила в присутствии журналистов, Путин одобрил инициативу Лукашенко по началу работы над новой конституцией страны. По его словам, этот процесс стартовал своевременно. Президент РФ также выразил надежду, что опыт Лукашенко позволит ему решить задачу изменения политической системы государства.

Путин обратил внимание, что Белоруссия должна сама справиться с ситуацией, обойдясь «без подсказок извне», и установить согласие между сторонниками действующей власти и оппозиционерами. Россия, в свою очередь, сохраняет прежнюю позицию.

Владимир Путин: «Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства».

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что ситуация с протестами в Белоруссии складывается не так, как это представляют СМИ, и причиной тому являются информационные войны. При этом, как заявил белорусский президент, условные «красные линии» пока никто не нарушал.

Глава государства назвал ситуацию спокойной и заметил, что граждане живут обычной жизнью, а сам он наблюдает за акциями протеста «с улыбкой». Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что «друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам»

В то же время, встрече Путина и Лукашенко снова предшествовали массовые протесты. 12 и 13 сентября имели место случаи жестокого задержания их участников.

В объективе прессы

Встреча Путина и Лукашенко не осталось без внимания зарубежных СМИ. Так, в частности, немецкое издание Die Welt обратило внимание, что визит Лукашенко в Россию – это его «последняя надежда на спасение ситуации, когда он теряет легитимность», хотя обставлено все так, будто главы государств намерены обсудить будничные дела. Российский кредит, как считают журналисты Die Welt, тоже выдан не просто так, и «настоящая финансовая помощь для страны, чей внешний долг вырос почти до 18 млрд долларов, выглядит иначе», а предоставленная сумма даст Лукашенко возможность сохранять экономику страны на плаву еще несколько месяцев.

В Der Spiegel, в свою очередь, посчитали, что отношения между Путиным и Лукашенко, которого издание называет «подбитым диктатором», похожи «на долгий и плохой брак», который заключен по расчету, и потому отличается стабильностью. Журнал указал, что в критической ситуации белорусский президент ищет помощи у российского коллеги – и отнюдь не безуспешно, ведь Путин пообещал ему кредит в 1,5 миллиарда долларов. Шведская газета Dagens nyheter отметила, что деньги, которые Россия предоставит Белоруссии – это лишь продолжение уже имеющихся между Кремлем и Лукашенко отношений, и Москва «держит режим Лукашенко под контролем, Лукашенко же платит политической лояльностью». Британское издание The Guardian увидело в действиях России попытку со стороны Путина склонить Лукашенко, переживающего непростые времена, к дальнейшей интеграции, и желание прийти к «мягкой аннексии».

Вышеперечисленные СМИ увидели еще несколько интересных «звоночков», которые, по их мнению, позволяют оценить характер встречи. Во-первых, Путин не встретил Лукашенко в аэропорту лично – белорусского президента приветствовал губернатор Краснодарского края, что является достаточно показательным моментом. Журналисты разобрали и поведение Лукашенко и Путина во время переговоров. Они обратили внимание, что своей позой белорусский лидер, сидевший в кресле лицом к Путину и то и дело приподнимавшийся на левой руке от спинки кресла, чтобы лучше видеть собеседника, буквально «молился на российского президента», ведя себя, как его «вассал». Путин, в свою очередь, «смотрел на него глазами, полными тоски» или направлял взгляд вниз, «будто проверяя чистоту туфель».