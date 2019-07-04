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Путин привез Папе «Петра и Павла»
04 июля 2019, 21:09 • 15 • В России
Шестой по счету визит Владимира Путина в Ватикан пришелся на небывалую жару. На выстроившихся под солнцем во внутреннем дворике Апостольского дворца полосатых швейцарских гвардейцев больно было смотреть. Пожилые «джентльмены» - почетные граждане Ватикана, в чью обязанность входило торжественно встретить и буквально под руки проводить гостя и делегацию, - благоразумно прятались в тени, в которой было не намного прохладней.
В свой предыдущий визит Путин задержался у премьера Италии, из-за чего Папе Римскому пришлось его ждать. Теперь ошибки предусмотрительно учли, поставив встречу в Ватикане на первое место в программе — Путин поехал к Папе прямо с самолета.
У трапа в аэропорту президента ждал уже привычный «Аурус», но мало кто знал, сколько переживаний стоило службе протокола накануне выяснить — пройдет ли новый лимузин главы государства в узкие ватиканские ворота. Как оказалось, если сложить в некоторых местах зеркала, то проходит.
«Аурус» доехал до Италии.
Вообще Ватикан к приезду Путин проявил небывалую открытость. Впервые практически весь визит президента показывали в прямом эфире, причем трансляцию вели и телевидение Ватикана, и российские каналы. Хотя все предыдущие встречи Папы с российскими лидерами проходили в обстановке строгой конфиденциальности.
На входе во дворец президента по установленному протоколу встретил архиепископ и префект папского дома Георг Генсвайн.
По установленному протоколу встретил архиепископ и префект папского дома Георг ГенсвайнФото: REUTERS
- Его раньше называли самым красивым священником Ватикана, - зашептала сзади журналистка ватиканского пула. - На все календари его портрет лепили с голубыми глазами. А сейчас постарел.
Бывший «самый красивый священник» довел Путина до Малого тронного зала, где его уже ждал Папа Франциск. В узких дверях старинного дворца возникла заминка — каждый из вежливости хотел пропустить другого вперед. Но Папа на правах хозяина уступил дорогу.
После этого президент России и понтифик час беседовали наедине в папской библиотеке.
- Когда закончат — позвонят в колокольчик, - объяснял распорядитель.
Колокольчик оказался обычным электрическим звонком — прогресс добрался и до святого престола.
Путин приехал не с пустыми руками - подарил Папе Римскому икону "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом «Грех» Андрона Кончаловского про жизнь Микеланджело. В ответ глава католической церкви вручил памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.
- Чтобы вы не забыли Рим - вот вам графика XVIII века, - сказал Франциск.
- Найдем ей достойное место, - ответил Путин.
Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ
Как сообщила пресс-служба Ватикана, во время разговора Путин и Папа обсудили ситуацию с гонениями на христиан, положение дел в Сирии, Венесуэле и Украине.
Владимир Путин и президент Италии Сержео МаттареллоФото: REUTERS
После этого президент России отправился беседовать уже о светских и даже приземленных вещах — экономике и политике — с президентом Италии Сержем Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.
Российский лидер провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ
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