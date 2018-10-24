Путин привел Абэ к «новой эре» в российско-японских отношениях

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заговорил о «новой эре» отношений с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин предложил ему заключить мирный договор.

Смену двусторонних отношений с Россией предрек премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте с программной речью. В ней он заявил о том, что Токио готов открыть «новую эру» в работе с Москвой. К этой мысли японский премьер пришел после предложения президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора до конца года и безо всяких условий.

Абэ подтвердил, что территориальный спор, который ведется вокруг Курил, будет разрешен, и мирный договор с Россией Токио все же заключит «на основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным».

При этом премьер-министр подтвердил слова российского лидера о том, что ситуация вокруг Курильских островов находится в «ненормальном состоянии».