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Путин приучает Запад к русскому языку: Чушь о вакцине в двух словах

05 июня 2021, 12:45  •  122 • Политика
Пока Запад корчится в необоснованных и бессмысленных обвинениях в адрес России, президент нашей страны спокойно и доходчиво продолжает приучать агрессивных оппонентов к… русскому языку. Мастер-класс от президента - чушь о вакцине в двух словах.
Во время встречи с информагентствами в рамках ПМЭФ Владимир Путин прокомментировал вбрасываемую западными правительствами информацию, что наша страна использует вакцину против коронавируса в качестве геополитического оружия. Объяснил это он русской пословицей.
"Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку", - сказал он.
Также президент добавил, что, вероятно, такие вбросы делаются не из политических соображений, а конкурентной борьбы.
"Рынок вакцин оценивается в 100 млрд долларов в год, но я думаю, что на самом деле ещё больше", - сказал он.

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