Путин приучает Запад к русскому языку: Чушь о вакцине в двух словах

Пока Запад корчится в необоснованных и бессмысленных обвинениях в адрес России, президент нашей страны спокойно и доходчиво продолжает приучать агрессивных оппонентов к… русскому языку. Мастер-класс от президента - чушь о вакцине в двух словах.

Во время встречи с информагентствами в рамках ПМЭФ Владимир Путин прокомментировал вбрасываемую западными правительствами информацию, что наша страна использует вакцину против коронавируса в качестве геополитического оружия. Объяснил это он русской пословицей.

"Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку", - сказал он.

Также президент добавил, что, вероятно, такие вбросы делаются не из политических соображений, а конкурентной борьбы.

"Рынок вакцин оценивается в 100 млрд долларов в год, но я думаю, что на самом деле ещё больше", - сказал он.