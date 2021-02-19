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Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств
19 февраля 2021, 02:15 • 59 • Политика
Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств. Об этом говорится в документе, опубликованном 18 февраля на портале официальных правовых актов.
Пятеро военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции.
Четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замминистра Алексей Серко — генерал-лейтенанта.
Восемь сотрудников МВД получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, а замглавы министерства Виталию Шулике присвоено звание генерал-полковника. Двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще один — генерал-лейтенантом.
Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.
Звания вице-адмиралов получили Андрей Вернигора и Сергей Пинчук.
Как сообщалось в августе 2020 года, в Росгвардии грядут кадровые изменения. Ведомство намерено повысить статус своих представителей в регионах. По плану реформы, в 20 субъектах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии станет генеральской. Сегодня их занимают полковники.
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